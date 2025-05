Ville Aperte per giocare: escape room ai Giardini reali di Monza

Una “escape room” in Villa Reale. È tra le proposte più originali nell’ambito della manifestazione Ville Aperte. L’appuntamento è per sabato 10 maggio in Villa Reale a Monza.

L’idea è di Laura Cozzi e del team di Demoela che da qualche anno inventa giochi per scoprire il territorio.

«Il progetto – spiega Laura Cozzi – mescola gioco, curiosità e scoperta. È pensato per famiglie, appassionati di enigmi e amanti delle bellezze nascoste del territorio».

L’idea è quella di trasformare la visita a una villa o a un parco storico in un’esperienza attiva, dove i partecipanti diventano protagonisti: esplorano con una mappa, risolvono enigmi, raccolgono indizi e svelano misteri.

Così il team di Demoela ha realizzato il libro-gioco “Avventure in Brianza: I Misteri del Diario Ritrovato”, che propone cinque percorsi interattivi ambientati in alcuni dei luoghi più suggestivi della zona.

Le avventure continuano anche sabato 10 maggio nei Giardini Reali di Monza, con il percorso inaugurale “Il giardino senza tempo” tratto dal libro-gioco “Avventure in Brianza”. Ritrovo alla Cascina Bastia (vicino al noleggio bici), evento a pagamento.

«Qui i partecipanti, guidati da una mappa e dalle pagine del diario – conclude Cozzi – seguiranno un itinerario nel verde alla ricerca di elementi nascosti, dettagli da osservare e numeri da raccogliere. Un’esperienza perfetta per chi vuole avvicinarsi per la prima volta a questo modo nuovo di esplorare il territorio».

Per tutte le attività è possibile (e in alcuni casi necessario) prenotarsi attraverso il sito ufficiale della manifestazione Ville Aperte e la pagina degli eventi con Demoela.