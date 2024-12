Che cos’è oggi la Provincia Mb che ha compiuto 20 anni: grandi speranze, la palude Delrio, che cosa fa

La Provincia di oggi è una istituzione molto diversa da quella che nel 2004 la Brianza immaginava di vedere crescere: l’ente ha avuto giusto il tempo di insediarsi ufficialmente con le elezioni del 2009 vinte da Dario Allevi prima di essere travolto un paio di anni dopo dalla battaglia contro quelli che erano considerati sprechi della politica, figlia del clima populista dell’epoca.

La legge Delrio del 2014 ha declassato le province a enti di secondo livello, non eletti dai cittadini, togliendo loro gran parte delle funzioni e delle risorse economiche e dimezzando il personale: il percorso verso la loro cancellazione si è, però, bloccato nel 2016 con la bocciatura del referendum promosso dall’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi.

Che cos’è oggi la Provincia Mb che ha compiuto 20 anni: le funzioni

Oggi le province, di fatto, hanno ben poche funzioni fondamentali: si occupano della pianificazione territoriale e della tutela dell’ambiente, della pianificazione del trasporto pubblico e della manutenzione delle strade provinciali, della costruzione e mantenimento delle scuole superiori, della promozione delle pari opportunità, in particolare nel mondo del lavoro, e forniscono assistenza tecnica e amministrativa ai comuni.

In Lombardia hanno mantenuto altre funzioni, decentrate dalla Regione, tra cui il marketing territoriale, i servizi al lavoro, la protezione civile e la polizia provinciale che si occupa, in particolare, di tutela ambientale.

MONZA – Presidente Luca_Santambrogio_MB

Che cos’è oggi la Provincia Mb che ha compiuto 20 anni: la “casa dei Comuni”

«Dal 2014 – ha spiegato il presidente brianzolo Luca Santambrogio in occasione dei 20 anni – abbiamo dovuto fare di necessità virtù e siamo diventati la casa dei comuni». La scelta si è rivelata vincente e l’ente di via Grigna ha via via aumentato e perfezionato i servizi erogati agli enti locali: nel 2015 ha istituito la Centrale unica di committenza per gestire le gare d’appalto dal territorio che è cresciuta fino a diventare la Stazione unica appaltante di Monza e della Città metropolitana di Milano a cui aderiscono quasi cento soggetti e che nel 2023 ha pubblicato bandi per un importo complessivo di circa 300 milioni di euro mentre nel 2020 è nata la Centrale unica dei concorsi che cura le selezioni del personale per una quarantina di comuni.

La Provincia, inoltre, gestisce per conto di diversi enti locali i procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti ed elabora i loro stipendi. L’ultimo nato, nel giugno 2024, è l’ufficio partecipazioni associato che affianca i comuni nella redazione degli adempimenti amministrativi relativi al controllo delle loro società partecipate.

Nel campo della formazione professionale nel 2024 via Grigna ha attivato l’Accademia di formazione per gli enti locali in collaborazione con Afol, la sua agenzia di formazione, orientamento e lavoro, che opera in 28 sportelli lavoro sul territori.

Che cos’è oggi la Provincia Mb che ha compiuto 20 anni: i servizi ai cittadini

Tra i servizi erogati direttamente ai cittadini rientrano le autorizzazioni idriche e ambientali, quelle per svolgere le attività di noleggio di autobus con conducente e la gestione degli esami di idoneità a guidare i pullman turistici.

Sul fronte del marketing territoriale l’ente organizza dal 2002 “Ville Aperte in Brianza” che a ogni edizione richiama svariate decine di migliaia di visitatori in dimore storiche, palazzi, chiese e monumenti di una novantina di città.