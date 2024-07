Seregno, presentato il programma della festa della Madonna della Campagna: Solo, Leali e Jo Squillo tra gli ospiti

Bobby Solo, Fausto Leali e Jo Squillo. Sono sufficienti questi tre nomi per far comprendere come, per la trentacinquesima edizione di quella che è una delle feste popolari di maggiore tradizione in Brianza, l’associazione Madonna della Campagna di Seregno abbia voluto fare davvero le cose in grande. Il parco omonimo di via Cagnola, in zona Fuin, ospiterà tra giovedì 5 settembre e lunedì 16 settembre una programmazione articolata in otto momenti, che è stata presentata in anteprima mercoledì 17 luglio, in piazza Concordia, proprio davanti alla basilica San Giuseppe.

La serata di apertura, giovedì 5 settembre, sarà caratterizzata dall’esibizione alle 21 dell’orchestra italiana “Gianmarco Bagutti”, mentre il giorno dopo, venerdì 6 settembre, alle 20, è prevista “Opera Vasco”, incontro tra lirica e pop, con il tenore Paolo Lardizzone, il soprano Noema Erba ed il mezzosoprano Andrea Kalivodova. Chiuderà, alle 22, un tributo a Vasco Rossi, con la “Vascombriccola band”. «Siamo felici -ha commentato Federica Perelli, assessore alla cultura– di essere stati coinvolti in questo progetto di contaminazione tra generi musicali. Non potevamo che rispondere che ci siamo». Sabato 7 settembre, alle 21, Bobby Solo interverrà, nel sessantesimo anniversario dell’uscita del suo celebre brano “Una lacrima sul viso”. Domenica 8 settembre, alle 10.30 sono contemplate una sfilata ed un’esposizione di Vespe, con i Vespa Club di Monza e Seregno. Venerdì 13 settembre, alle 21.30, dopo un lungo corteggiamento, Fausto Leali arriverà finalmente sul palco del Fuin e proporrà un suo concerto, mentre sabato 14 settembre, alle 21, la superospite sarà Jo Squillo. Domenica 15 settembre la scena, come da tradizione, se la prenderà la ventottesima edizione della fiera del bestiame, che sarà inaugurata dopo la santa Messa delle 9.30. Infine, lunedì 16 settembre, alle 22.45, i fuochi d’artificio piromusicali chiuderanno il percorso. Ulteriori dettagli sono consultabili sul sito www.madonnadellacampagnaseregno.com. Per tutta la durata della festa, saranno a disposizione un’area food ed un’area divertimenti.

«La festa è locale e globale -ha sottolineato il sindaco Alberto Rossi– e sta sviluppando sempre più una dimensione di rete tra realtà diversissime, con lo spirito di fare qualcosa di bello tutti insieme. È un po’ lo stile che stiamo portando avanti in città». Soddisfatto anche il direttore artistico Alessandro Rossi, che ha evidenziato che «per la prima volta dopo il Covid usciamo dalle nostre mura e ci espandiamo sul territorio» e ringraziato i volontari, mentre Cesare Visconti, presidente dell’associazione promotrice, in collegamento telefonico, ha spiegato che «la dimensione popolare facilita l’aggregazione».

Madonna della Campagna: la cappellina compie 70 anni e riapre al pubblico

La trentacinquesima edizione della festa della Madonna della Campagna consentirà di celebrare il settantesimo anniversario della costruzione della cappellina di via Cagnola, realizzata per iniziativa di alcuni abitanti del quartiere Fuin nel 1954, quale simbolo di fede e devozione, ed il termine dei lavori di ristrutturazione cui il piccolo edificio è sottoposto da qualche mese. Per questo, domenica 8 settembre tutta la città sarà coinvolta, grazie alla presenza dei Cristi liguri, croci alte cinque metri, per la prima volta in Brianza, che alle 11 muoveranno in processione dalla basilica San Giuseppe al santuario dei Vignoli. Nel pomeriggio, alle 16, il programma prevede un corteo solenne, con oltre cento personaggi in abito tradizionale e l’accompagnamento di bande musicali, dallo stesso santuario dei Vignoli fino a via Cagnola, per l’inaugurazione ufficiale della cappellina. «Quando sono arrivato -ha commentato monsignor Bruno Molinari, prevosto di Seregno-, non c’era già più la rivalità tra la festa al Fuin e le altre feste, in particolare quella dei Vignoli. Oggi questa è una bella occasione di sovrapposizione e collaborazione tra feste. Il filo conduttore del giubileo del prossimo anno sarà “Pellegrini di speranza”: mi piace pensare che questo concetto possa essere applicato già in questa circostanza, come segno di concordia per la nostra città».