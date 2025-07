Ci sono persino due annulli filatelici speciali nel ricco album dell’edizione estiva di MonzaCon, la fiera-più che fiera del fumetto e della cultura pop che va in scena sabato e domenica (19 e 20 luglio) all’Opiquadarena di Monza, il palazzetto della pallavolo.

“Per l’occasione sono state pubblicate cartoline edite da Poste Italiane nella quantità di mille esemplari che saranno disponibili per i visitatori” scrivono gli organizzatori nel lungo elenco di sorprese che aspettano i visitatori dopo l’esordio dello scorso inverno – sorprese che da alcune settimane vengono distillate quasi quotidianamente per accendere l’entusiasmo verso una manifestazione che aveva promesso di crescere e in effetti lo ha fatto.

Pop e fumetti, il bis di MonzaCon all’Opiquad Arena: spade laser, Jedi e Sith

Qualche esempio: tra i protagonisti sul fronte dei cosplayer (travestimenti) la presenza di Galaxy blades, associazione fondata da appassionati di Star Wars che organizzano corsi per creare il proprio “personaggio originale ispirato alla celebre saga, completo di costume, storia e stile di combattimento.Durante il percorso formativo, i partecipanti imparano a padroneggiare i sette stili di combattimento Jedi e Sith, studiandone tecnica, presenza scenica e coreografia, in un’esperienza che fonde performance, sport e storytelling”.

Oppure Alpha maker, che produce cabinati, le console delle sale giochi degli anni Ottanta o ancora la nuova serie di stampe speciali a tiratura limitata firmate da una serie di illustratori italiani (sotto quella di Claudio Sciarrone). E poi, appunto, loro: i disegnatori. Oltre a Luca Enoch (creatore di Gea e Dragonero), che ha firmato anche la locandina dell’edizione estiva di MonzaCon, sono attesi Claudio Sciarrone (PK, Disney), Christian Galli, Francesco Sala, Leonardo Berghella, Giorgio Maria Romanelli, Bea Tassone, tra gli altri. Come da copione poi gli espositori, una settantina (più del debutto) che si dividono tra commercianti e creatori-artisti-artigiani, workshop, giochi, spettacoli dal vivo.

Pop e fumetti, il bis di MonzaCon all’Opiquad Arena: contest e cosplayer

Ci sono anche i contest per i cosplayer: se a chiudere la due giorni domenica si terrà la sfida riservata agli adulti, nel pomeriggio di sabato è in programma quella “kids”, per i ragazzi fino a 12 anni, che potranno vestire i panni dei loro eroi o dei personaggi preferiti (regolamento in entrambi i casi su monzacon.com).

“Monzacon abbraccia diverse aree tematiche per soddisfare gli amanti dei fumetti in tutte le loro sfaccettature – scrivono gli organizzatori – Proponendoci come evento di intrattenimento multigenere abbiamo deciso di rendere centrale il tema della cultura e la sua valorizzazione. Partendo dalla lettura e immergendoci nel mondo dei fumetti, proponiamo eventi ed incontri che sappiano divertire e appassionare il pubblico”.

Tra le collaborazioni, come nell’edizione invernale, il Museo del fumetto, lo spazio Wow di Milano della Fondazione Fossati di Monza che recentemente proprio in queste settimane ha dovuto annunciare la chiusura perché palazzo Marino ha deciso di pubblicare un nuovo bando per l’utilizzo dell’edificio che le era stato affidato e non si sa ancora se il museo sarà riaperto. Nel frattempo, il suo profondo know how, riappare all’arena.