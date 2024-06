Parole spettinate: a Lissone un club del libro dalla parrucchiera

Vai a tagliarti i capelli e… incontri nuovi scrittori. Incontri culturali in un negozio di parrucchiera? Perché no. A sfatare i soliti luoghi comuni ci ha pensato Antonella che, con la figlia Francesca, gestisce il negozio di parrucchiera Antonella Hair, al dì là dal punt, a Lissone. Senza tanto rumore ma con il semplice passaparola da circa un anno hanno creato il gruppo culturale- letterario Parole spettinate con le loro clienti e ormai amiche organizzano, periodicamente, momenti di confronto letterali, tra loro anche poetesse, come Enrica Consonni, che ha già presentato il suo libro.

Parole spettinate a Lissone: su una parete del negozio, una vera piccola biblioteca

Sulla parete del negozio una piccola biblioteca, tra caschi e phon, con volumi a disposizione delle clienti ma anche spunto iniziale per poi leggerli e scambiarsi opinioni. Solo la scorsa settimana hanno ospitato la presentazione del primo libro di Ludovica Della Bosca, giovane autrice lissonese, Basta un pezzo di mare.

«Vedere il negozio così, pieno di persone che si confrontano, scambiano pareri sui libri letti è una gioia- dice Antonella- Questo gruppo è il motore che mi fa continuare, che mi spinge a non mollare, ogni giorno quando arrivo in negozio sono felice, non ho più “clienti” ma amiche persone speciali con cui sto bene. Ludovica la conosco da quando era bambina, veder realizzato il suo sogno è emozionante». Un gruppo affiatato, curioso amante dei libri e della voglia di stare insieme, di confrontarsi e chiacchierare.