Ultimi giorni utili per rispondere al bando della seconda edizione del Festival del teatro amatoriale di Nova Milanese. A promuoverlo è il Teatro Magico e l’associazione Casa degli Zotici Aps che hanno il loro quartiere generale al Teatro Magico di via Giussani in città. Il bando scade domenica 31 agosto e la risposta finora non è mancata.

Nova Milanese bissa il Festival del teatro amatoriale: già ricevute trenta adesioni

«Abbiamo già ricevuto circa trenta adesioni con relativo materiale che andremo a visionare nelle prossime settimane – ha sottolineato Rino Cacciola, direttore artistico del Teatro Magico con Giorgio Lepri – Tra tutto il materiale pervenuto individueremo le quattro compagnie finaliste che avranno l’opportunità di proporre in teatro il loro spettacolo e contendersi il primo premio».

Nova Milanese teatro amatoriale I vincitori I Derivati e complessi

Nova Milanese bissa il Festival del teatro amatoriale: a chi si rivolge il bando

L’anno scorso il primo premio era stato vinto dalla compagnia “I derivati e i complessi” di Milano. Il bando si rivolge alle compagnie amatoriali della Lombardia e delle province confinanti o limitrofe. «L’obiettivo è creare una rete delle compagnie amatoriali e fare in modo che Nova Milanese possa diventare un punto di riferimento in questo senso – ha ribadito Cacciola – Lo scorso anno abbiamo avuto una richiesta di partecipazione anche da parte di una compagnia di Trento, di qui il ritocco al regolamento che non ha nulla di campanilistico ma è semplicemente un’indicazione pratica per garantirci la presenza della stessa compagnia».

Possono partecipare al bando tutte le compagnie o gruppi teatrali non professionisti che possono presentare una sola opera della durata compresa tra i 60 e i 150 minuti, deve essere in lingua italiana e interpretata da almeno tre attori. Sono ammessi tutti i generi teatrali, tranne spettacoli interamente musicali o letture sceniche.

Nova Milanese teatro amatoriale Lo spettacolo di I derivati e complessi

Nova Milanese bissa il Festival del teatro amatoriale: appuntamento a ottobre

Le quattro compagnie selezionate si esibiranno in teatro dal 16 al 19 ottobre per arrivare alla proclamazione la sera del 19. La compagnia vincitrice riceverà un premio in denaro del valore di 1000 euro e la possibilità di replicare presso l’auditorium comunale.