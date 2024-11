Prende il via giovedì sera a Nova Milanese il primo Festival del Teatro amatoriale della Lombardia. Una vera e propria novità ideata e organizzata dal Teatro Magico di Nova Milanese con il patrocinio dell’amministrazione. Uno spettacolo al giorno per quattro giorni consecutivi: da giovedì sera a domenica pomeriggio quando ci sarà l’annuncio del vincitore decretato da una giuria tecnica.

Nova Milanese, primo Festival del Teatro amatoriale della Lombardia: in due mesi di bando hanno risposto 46 compagnie da nove province

«L’idea è quella di dare la possibilità alle compagnie amatoriali del territorio di avere un confronto e un riscontro. Incontrarsi per capire che non si è soli ed essere incoraggiati a continuare. La fatica non manca, ma ci si incoraggia a vicenda», ha sottolineato Rino Cacciola, direttore artistico del Festival. Di qui il bando uscito a fine giugno e chiuso a fine agosto: in due mesi hanno risposto 46 compagnie provenienti da nove province: la più rappresentata è quella di Milano, seguita da Monza e Brianza.

«Il bando – ha precisato ancora Cacciola – era rivolto alle compagnie amatoriali, ma solo per una praticità logistica, tuttavia diverse compagnie delle zone limitrofe ci hanno chiesto di poter partecipare e quindi il prossimo bando, pur mantenendo la connotazione regionale, sarà aperto alle province limitrofe».

Nova Milanese ospita il primo Festival del Teatro amatoriale della Lombardia: il programma

I primi a salire sul palco saranno “I derivati complessi” di Milano che propongono “Il senso della vita”; venerdì 15 novembre sarà la volta di “Io, te..o lui” proposto dal Laboratorio delle idee di Varese, esattamente di Cislago. Sabato andrà in scena “Il filo magico” della compagnia Fomefilò di Paolo Scottini della provincia di Trento, chiude domenica 17 “Le bugie con le gambe lunghe” di Eduardo De Filippo proposta dalla compagnia Il Prologo di Milano.

Nova Milanese ospita il primo Festival del Teatro amatoriale della Lombardia: orari e costi

Le rappresentazioni iniziano alle 21. Domenica alle 15.30. Ingresso 5 euro. Abbonamento a quattro spettacoli: 15 euro. È previsto anche il voto del pubblico al termine di ogni spettacolo.