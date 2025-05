Monza: Salvioni e “La Malacarne” incontrano i lettori, dialogo con Rosella Stucchi

La rassegna di iniziative promossa da Anpi Monza in occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione prosegue mercoledì 21 maggio con la presentazione di “La malacarne”, nuovo romanzo di Beatrice Salvioni (Einaudi, 2024) ambientato nella Monza del 1940: “tra la fame e la paura delle bombe”, con un’Italia ormai prossima all’ingresso in guerra, tornano le protagoniste del fortunato “La malnata”, caso editoriale 2023 tradotto in decine di lingue (e presto serie televisiva). A dialogare con l’autrice c’è Rosella Stucchi, figlia del partigiano e politico Giovanni Battista, a cui sarà affidato un approfondimento sulla Resistenza monzese e sui luoghi della memoria.

Appuntamento a ingresso libero alle 21 nelle sede di Anpi Provinciale di via Rota 8. Calendario completo della rassegna su anpimonza.it.