Che poi forse è la conseguenza (meglio: una delle conseguenze) di questi tempi così frenetici doversi mettere di buona volontà – anzi, impuntarsi – per trovare il tempo per staccare da tutto e da tutti e ritagliarsi un paio d’ore in compagnia solo di se stessi e, magari, di qualcosa di bello da leggere – che sia un romanzo, un saggio o un libro di poesie, un fumetto, un libro d’arte o di storia. La libraia Francesca Giulia Menozzi, titolare di “Elsa. Libreria creativa” di Monza, in via Carlo Rota, arriva in soccorso di chi desidera trascorrere un paio d’ore “nel magico silenzio” dei suoi locali.

Monza: in libreria c’è il “silent party” per leggere in santa pace, appuntamento il 7 maggio da Elsa in via Rota

Appuntamento per il suo primo “Silent reading party” mercoledì 7 maggio dalle 18 alle 20: una novità che arriva da oltreoceano, dagli Stati Uniti, quella che porta le persone a darsi appuntamento per leggere insieme e che sta prendendo sempre più piede anche in Brianza.

«Spesso – spiega Menozzi – mi viene detto che manca il tempo per leggere: le giornate corrono via tra mille impegni, senza avere la possibilità di fermarsi e ricaricarsi. E allora perché non creare un’occasione per stare insieme, leggendo però ciascuno il proprio libro?». Poche e semplici le regole per partecipare al “Silent reading party” di “Elsa”: «Il “biglietto di ingresso” è l’acquisto di un libro. Poi ognuno potrà scegliere la postazione che più ispira e concilia la lettura, sistemarsi comodamente e spegnere il cellulare. Ci sarà silenzio e potremo leggere insieme, gustando un piccolo aperitivo», spiega.

Monza: in libreria c’è il “silent party” per leggere in santa pace, prenotazione obbligatoria e non è l’unico appuntamento

Prenotazione obbligatoria: info e dettagli sui social @elsalibreriacreativa e all’indirizzo mail elsa.libreriacreativa@gmail.com. Tra gli altri appuntamenti in programma in via Rota nei prossimi giorni anche un laboratorio di biblioterapia, realizzato in collaborazione con “Curarsi con i libri”, che prenderà il via sabato 3 maggio.