Monza book fest 2024, l’arengario diventa salotto letterario

Roberta Castoldi e Raffaele Della Valle, Crocifisso Dentello e Dario Levantino, il “calcio eretico” di Filippo Galli. Sono solo alcuni degli autori che costelleranno la lunga giornata di libri del Monza book fest, il festival di editoria e letteratura che per la decima volta è stato organizzato dall’associazione culturale Hemingway&co all’arengario.

«Non è solo un traguardo raggiunto ma uno stimolo per andare avanti e fare sempre meglio – scrivono gli organizzatori presentando l’edizione di domenica, 16 giugno – In questi anni abbiamo ospitato centinaia di scrittori ed artisti e dato voce a tantissimi autori locali, esordienti e a onlus, associazioni a scopo benefico e culturale. Il cuore del centro di Monza domenica batterà ancora forte per dare vitalità alla cultura, all’impegno sociale e al puro intrattenimento».

L’appuntamento è all’arengario, che «verrà ancora vestito a libri, una piazza fiera del suo ruolo principale, quello del libero apprendimento, della divulgazione e lo scambio di idee e opinioni».

Monza book fest 2024, il programma dell’arengario

Tutto a ritmo battente a partire dalle 15 e fino a sera. L’esordio è affidato al tema “Oltre la cucina” con Roberta Schira, autrice di “I fiori hanno sempre ragione”, e Vittorio Vaccaro con il suo “La cucina è il teatro della vita”. Mezz’ora dopo sarà “ L’ora del giallo”, in realtà sulla carta cinquanta minuti, con Valerio Varesi e “Il labirinto di ghiaccio”, Giovanni Cavallo per “Giallo itriano”, Aldo Pagano e il suo “Erba d’annata” e infine i “Delitti imperfetti” raccontati da Albina Perri.

Per “Aperitivo giallo in salsa rosa” delle 16.20 sarà la volta di Alice Basso e “Una festa in nero”, quindi Raffaella Fanelli, autrice, “Chi ha ucciso Simonetta Cesaroni” e Lisa Beneventi di “Madame Royale”. Alle 17 tirerà “Aria di poesia” con Andrea Mitri e i suoi “Pannolovers” e Roberta Castoldi, che firma “L’aria che passa. Conversazioni con Franco Loi”. Giusto venti minuti, perché poi sarà la volta di “Fatti & Misfatti” con Marco Franzoso, Raffaele Della Valle e Guido Mattioni, autori nell’ordine di “Cara Giulia”, “Quando l’Italia perse la faccia” e “La morte è servita”.

Monza book fest 2024, la seconda parte della rassegna

Alle 18.10 voce alla “Generazione Senior”, cui Hemingway&co. quest’anno ha dedicato l’edizione dell’X Factor letterario “Parole aperte”: ospite Giuseppe A. Iannoccari di “I dieci pilastri per un cervello efficiente”.

Un quarto d’ora dopo si parlerà dei romanzi di Dario Lessa (“Il passo più lungo”) e di Angel Luis Galzerano (“Isole comprese”), mentre alle 18.50 parte il “Viaggio nella memoria” con Crocifisso Dentello e “Scuola di solitudine”, Dario Levantino e “Il giudice e il bambino”, Packi Valente di “Vi presento Anna Marchesini” e Riccardo Russino con “Contesa e calpestata”. La chiusura è affidata a Filippo Galli (“Il mio calcio eretico”) e Lapo De Carlo (“Ogni singolo istante”). Moderano gli incontri Roberta Castoldi, Carlo Gaeta, Silvia Messa, Laura Marinaro, Francesca Giulia, Lorella Ridenti, Paola Varalli, Marco Fumagalli, Marzia Astorino.n