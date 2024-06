Lissone, la Corale San Giuseppe compie 60 anni e celebra il fondatore don Paolo Grimoldi

Nel centenario della nascita di don Paolo Grimoldi, la comunità di San Giuseppe Artigiano a Lissone, ricorda con affetto e riconoscenza il suo primo, zelante pastore. Sacerdote-musicista, don Paolo concretizza la sua passione per la musica sacra, dando origine alla Corale San Giuseppe Artigiano che quest’anno celebra i suoi 60 anni di onorato servizio liturgico, proprio nello stesso anno del centenario della nascita di don Paolo, che sarà ricordata il 9 giugno.

Lissone, la Corale San Giuseppe compie 60 anni: il concerto con Whorshipvoices

Solo la scorsa settimana la Corale si è esibita in un bellissimo concerto con la partecipazione dell’ensamble vocale Whorshipvoices proprio per festeggiare insieme il traguardo dei 60 anni di attività.

Tutto nacque grazie a don Paolo, musicista dotato e sensibile, che amava dire: «Chi canta prega due volte!». Le esecuzioni della corale, durante le celebrazioni, avevano lo scopo di aiutare i fedeli ad immergersi con devozione nella preghiera.

Lissone corale centenario della nascita di don Paolo Grimoldi

Lissone, la Corale San Giuseppe compie 60 anni e la collaborazione con il maestro Carlo Pirola

La collaborazione con il maestro Carlo Pirola, per molti anni organista della parrocchia, ha certamente aiutato don Paolo a portare la Corale San Giuseppe Artigiano a livelli di esecuzione davvero sorprendenti. Anche l’opportunità di realizzare un grande organo con 1700 canne per accompagnare il canto durante le celebrazioni è legata al desiderio di don Paolo di far conoscere questo strumento che ha lo scopo “di elevare lo spirito umano e predisporlo alla preghiera”. Ma don Paolo è molto di più. La catechesi settimanale, l’oratorio domenicale e l’oratorio estivo sono organizzati in maniera esemplare con la collaborazione di catechiste, catechisti ed educatori.

«Ricordo le infervorate partite di “palla base” con don Paolo – racconta una parrocchiana – nelle vesti di lanciatore e arbitro nei caldi pomeriggi dell’oratorio estivo, dove non mancavano mai i canti e le storie preparati con cura. E ancora, non possiamo dimenticare il mese di maggio, dedicato alla Madonna, quando tutti i giorni i ragazzi con le mamme o le nonne si presentavano in chiesa per la recita del S. Rosario che terminava con la lettura della vita dei santi “a puntate”. Quanta passione metteva nel compiere il suo ministero».

Lissone, la Corale San Giuseppe compie 60 anni: don Paolo Grimoldi e la vocazione missionaria

Non si può dimenticare la vocazione missionaria, nel corso degli anni ha compiuto numerosi viaggi in Bulgaria, Jugoslavia e Romania portando generi di prima necessità, denaro, immaginette di santi e soprattutto conforto agli amici preti costretti a svolgere il proprio ministero di nascosto per via del regime di governo. Come ricordano i parrocchiani “un uomo inarrestabile”.