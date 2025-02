Desio, strumenti musicali per educare i ragazzi al mondo dei suoni

Una lyra e un salterio ad arco; triangolo e piatti; un metallofono; due ukulele e una piccola pianola; una chitarra elettrica e delle percussioni; una campana eolica e una casetta dei suoni: la scuola Waldorf Naturalis di Desio – una delle poche scuole con pedagogia steineriana in Brianza – ha lanciato una campagna di crowdfunding: servono circa 3500 euro per acquistare degli strumenti musicali con i quali educare i piccoli alla scoperta del mondo dei suoni. A lanciarla è stata Legambiente, l’ente che gestisce la scuola. L’iniziativa si appoggia alla piattaforma Produzioni dal basso e Banca Etica. A sostenerla ci sono gli insegnanti, i genitori, i volontari dell’associazione ambientale e gli Amici della Musica Herbert von Karajan Aps Ets, un’associazione di Desio specializzata nella divulgazione della musica classica al grande pubblico

Desio, strumenti musicali per educare i ragazzi: il 21 febbraio concerto blues allo Spazio Stendhal

La prima iniziativa di raccolta fondi saràun concerto con i Blues Revenge, in programma venerdì 21 febbraio alle 21 allo Spazio Stendhal (via Lampugnani, 62), nato in collaborazione con la cooperativa sociale Mondovisione. «L’incasso – prosegue il volontario Gennaro Montuori – sarà devoluto per questa iniziativa». «La musica è il cuore della nostra pedagogia – spiega la preside Fatima Belkhatir – . Con il maestro di musica Stefano Robotti abbiamo pensato a un percorso educativo per aiutare i bambini a misurarsi con l’esperienza di suonare insieme». Impegnati nel progetto ci sono anche i due giovani Sofia Di Muro e Lorenzo Rota (Offerte al Codice iban: IT92L0518016000000016940462 causale: strumenti musicali per scuola Waldorf Naturalis Desio).