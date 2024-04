Albiate, la Villa Campello ospita una mostra di pittura e scultura Giordan

S’inaugura sabato 20 aprile, alle 16.30, in Villa Campello ad Albiate, una interessante mostra d’arte contemporanea patrocinata dal Comune, che porta la firma di Antonio Giordano, in arte Giordan. “I colori della musica”, questo il titolo dell’esposizione, attesta attraverso diverse opere l’abilità dell’autore -che fa parte del prestigioso Gruppo Pittori Biassonesi– nell’offrire un messaggio di modernità particolarmente intimista: l’artista infatti utilizzando le tre dimensioni con elementi che estroflettono dalla tela (come le mani sapientemente modellate in argilla polimerica) intende “elevare l’anima umana attraverso la bellezza e l’armonia della musica”.

Arte: la luce uno di fili conduttori della rassegna

Giordan, l’artista che esporrà in Villa Campello ad Albiate

La mostra d’arte contemporanea aperta al pubblico ad Albiate anche nella giornata di domenica 21 aprile (dalle 9.30 alle 18) espone una serie di opere di pittura e scultura che introducono il visitatore in un mondo di ricerca, valorizzazione e poesia, beneficiando di materiali, forme, colori e l’uso incisivo che Giordan sa fare della luce. L’artista conferma in questa ultima mostra la sua espressione fatta di simbolismi dove la realtà si mescola con l’immaginazione regalando un vero omaggio alla musica.