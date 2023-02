Monza: vertice organizzativo per il concerto di Springsteen

La pianificazione del concerto di Bruce Springsteen arriverà venerdì sui tavoli del Comune: il sindaco Paolo Pilotto incontrerà i vertici della Sias per valutare alcuni aspetti della gestione del grande evento che il 25 luglio richiamerà nel Parco decine di migliaia di persone.

«Con il presidente Giuseppe Redaelli e i nostri tecnici – spiega il primo cittadino – faremo il punto della situazione. Abbiamo bisogno di conoscere alcuni dettagli per mettere a punto i piani della mobilità e della sicurezza. Dobbiamo sapere cosa serve» anche attorno al palco su cui si esibirà il boss.

Monza: bocche cucite sui lavori in autodromo per la Formula 1

Pilotto tiene, invece, la bocca cucita sui lavori previsti in autodromo in vista del Gran Premio di Formula Uno del 3 settembre: a maggio 2022 il presidente di Aci Italia Angelo Sticchi Damiani ha avvertito che senza le opere di adeguamento della pista e di messa in sicurezza dei sottopassi la gara sarebbe stata a rischio. A fine dicembre, di fronte al mancato avvio degli interventi, il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo ha ottenuto l’inserimento nel decreto Aiuti quater la possiblità di convocare una conferenza di servizi semplificata: un modo con cui riunire tutti gli enti coinvolti nella gestione del circuito oltre alla Sovrintendenza e al Parco regionale Valle Lambro per accelerare i tempi della firma delle autorizzazioni necessarie. Se nel giro di qualche mese gli incontri non partoriranno i permessi indispensabili Romeo potrebbe sollecitare il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a nominare un commissario che faccia partire i cantieri.