Monza: anteprima musicale (gratis) per il teatro Manzoni

Il sipario della stagione di prosa del teatro Manzoni di Monza si alzerà venerdì 11 novembre (con repliche sabato 12 e domenica 13) con lo spettacolo “Il delitto di via dell’Orsina” di Eugene Labiche diretto da Andrée Ruth Shammah con Massimo Dapporto e Antonello Fassari.

Prima dell’inizio ufficiale della grande prosa, il teatro monzese organizza un pomeriggio di presentazione della nuova stagione teatrale con un intrattenimento. L’appuntamento è per domenica 6 novembre alle 17.30 con ingresso gratuito fino all’ esaurimento dei posti.

Teatro Manzoni di Monza con il duo Baldo

Dopo l’illustrazione degli spettacoli che si susseguiranno da novembre a maggio, con la presenza di grandi artisti del panorama italiano che interpreteranno classici del teatro internazionale e spettacoli di moderna drammaturgia, la scena del Manzoni di Monza sarà presa da una coppia di musicisti: Brad Repp al violino e Aldo Gentileschi al pianoforte, in arte il duo Baldo. I due artisti, gli Stanlio e Ollio della musica classica, si esibiranno in “CONdivertimentoCERTO”: un modo del tutto diverso e “decisamente Allegro” di accostarsi alla grande musica. Repp e Gentileschi sono musicisti classici che hanno alle spalle numerose collaborazioni di alto livello.

Manzoni di Monza: il duo Baldo e non solo

Nei panni del “Duo Baldo”, non propongono il “solito” concerto di musica da camera, ma uno spettacolo in cui la musica si alterna a spazi comici. Scherzi e provocazioni musicali sono il fulcro di uno show in cui suonare non è solo produrre note musicali ma è anche gioco, allegria al teatro Manzoni di Monza. Del resto, suonare e giocare in inglese, francese e tedesco non sono termini distinti come in italiano, ma un tutt’uno. Al termine del pomeriggio sarà offerto al pubblico dal teatro in collaborazione con la Cooperativa Sociale Servizitalia un aperitivo. Intanto, è possibile fino al 10 novembre sottoscrivere i nuovi abbonamenti alla stagione di prosa on line o presso la biglietteria del teatro.