La clarinettista Teresa Fumagalli vince il concorso strumentistico “Città di Giussano”

Ha 13 anni, è di Valmadrera, in provincia di Lecco, e studia al conservatorio di Bergamo la vincitrice assoluta della 27esima edizione del concorso strumentistico nazionale “Città di Giussano”, appuntamento organizzato dall’amministrazione comunale di Giussano, in collaborazione con sponsor e aziende partner, ospitato la scorsa settimana nella sala consiliare “Aligi Sassu”. Si chiama Teresa Fumagalli, è una clarinettista e si è guadagnata il punteggio più alto della giuria, presieduta dal musicologo Gaetano Santangelo, superando gli altri 114 giovani in gara, con le musiche “Solo de Concours” di Messager e “Hommage a M. De Falla” di Kovacs. Oltre ad essere la vincitrice assoluta del concorso, che per la prima volta ha attirato musicisti dall’estero (Svizzera e Croazia), Fumagalli è anche la vincitrice della sezione “Il Parlamento”.

Città di Giussano: i vincitori delle altre sezioni

Il pubblico in sala

Gli altri vincitori di sezione sono: Elisa Peluso, 9 anni, violinista e studentessa all’accademia Piccoli Musicisti Milano con Liliana Bjelakovic per la sezione “Gabrio Piola”; Federico Belluccini, 16 anni, violoncellista, studente al conservatorio di Pesaro con Francesco Fontana, per la sezione “Fra Giovanni da Giussano” e Matteo Borga, 15 anni, studente di trombone al conservatorio di Novara con Corrado Colliard per la sezione “Il Progresso”, che si è aggiudicato un viaggio premio messo in palio da Frigerio Viaggi. Una nota di merito è andata anche al più piccolo: Riccardo Laganà, 8 anni da compiere il prossimo novembre, studente alla scuola Archè Suzuki Osnago con Martina Rudic, vincitore della categoria Archi fino a 11 anni, con un programma che ha spaziato da Paganini a Gossec, da Haendel a Lully. È stato invece aggiudicato al liceo musicale Salvatore Quasimodo di Magenta il pianoforte digitale Arius YDP144B, offerto da Yamaha all’istituto musicale con il maggior numero di concorrenti iscritti. Infine, è stato annunciato che sarà Patrizia Amane Di Lella, pianista allieva di Elena Romanytcheva, ad eseguire il concerto di apertura dell’edizione 2024.

Teresa Fumagalli durante la sua performance

«È stata una settimana emozionante. L’alto livello di tutti i partecipanti ha contribuito a rendere speciale l’edizione 2023. La consegna del primo premio assoluto e delle borse di studio è un mezzo attraverso il quale l’amministrazione sostiene le capacità artistiche dei più giovani e dà forza alle ambizioni di chi vuol fare della musica il proprio lavoro oltre che la propria passione», hanno riferito il sindaco Marco Citterio e l’assessora alla Cultura Sara Citterio.