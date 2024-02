Il Festival di Sanremo a Monza: tre serate per viverlo in diretta al pub (con tanti ospiti)

C’erano una volta i gruppi di ascolto e ci sono ancora: al pub, dove guardare insieme, ascoltare, scherzare e perché no, giudicare. Con un protagonista: il Festival di Sanremo. Succede a partire da martedì 6 febbraio, giorno di esordio della rassegna della musical italiana, al Woody rock bistrot di Monza (via Vittorio Emanuele II 27), dove per tre serate sarà possibile seguire le maratone musicali della settimana anche mercoledì 7 e sabato 10 per il gran finale del 2024 (sempre dalle 20).

In regia per il Woody c’è il cantautore monzese Mattia Pirrotta, affiancato dall’attore Antonello Arabia. «Un evento per guardare, ascoltare e commentare il festival di Sanremo in compagnia di amici, ospiti e tante sorprese – scrivono gli organizzatori – Non sarà la solita festicciola ma un modo per vivere con leggerezza la gara che quest’anno vedrà ben 30 concorrenti: interviste, videochiamate dalla città dei fiori, contenuti storici, curiosità e tanto altro ancora».

Il Festival di Sanremo a Monza: le serate e gli ospiti

Tra gli ospiti delle tre serate monzesi il batterista Mario Riso e deejay Loob, i musicisti Giuseppe Fiori, Gianluca Militello, Angela Iris, Coriale, Perla Parisi, The Leaf, Bluartico e Francesco D’Errico. E poi, tra giornalisti, speaker e presentatori, anche Dario Lessa e Diana De Marsanich, Carlo Mondonico (che Sanremo lo ha vissuto da vicino) e Lorella Ridenti, Cristina Sporeni.

