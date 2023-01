Il Bacio della Strega: la musica di Marco Pancaldi live a Monza

“Il Bacio della Strega, ovvero: del Lupo, la Luna e Altri Pianeti” è il titolo del concerto che Marco Pancaldi ha dato alla performance in programma sabato, 7 gennaio, al Belvedere della Villa reale in occasione della mostra “Stregherie”: accade nella notte in cui si verifica la cosiddetta “Luna del Lupo”, spiegano gli organizzatori, il primo plenilunio del 2023.

E allora un concerto per chitarra elettrica del cofondatore di Bluvertigo che inizia alle 21 e si svolge nella “Stanza del Processo”, che ricrea all’interno del percorso espositivo un vero processo per stregoneria tenuto da un tribunale del 1539. “Le note del chitarrista si fonderanno così con gli effetti acustici del processo messo in scena nella sala, dando vita ad uno spettacolo intenso e inedito”.

Monza: gli orari di Stregherie

Solo uno degli appuntamenti organizzati da Vertigo Syndrome in occasione del fine settimana che chiude le feste e porta all’Epifania. L’esposizione, solitamente aperta dal giovedì alla domenica, è aperta da martedì 3 e lo sarà fino a domenica 8 gennaio. Fino a giovedì 5 ingressi dalle 10.30 alle 18.30, mentre il 6 gennaio, in occasione dell’Epifania, l’apertura straordinaria è prolungata dalle 10.30 fino alle 20 e sabato 7 dalle 10.30 alle 22.30. Domenica 8 l’orario della mostra sarà quello consueto del fine settimana, dalle 10.30 alle 20.

Monza: Strega, Stregherie, Befana

“Originariamente la Befana era il simbolo dell’anno appena trascorso, un mitico personaggio che, secondo la leggenda, nella notte del suo passaggio sulla terra riempiva il mondo di prodigi: ricopriva gli alberi di frutti, faceva parlare gli animali, tramutava in oro le acque dei fiumi e delle fonti”. E allora venerdì 6, alle 16.30, la strega più famosa al mondo arriva alla Villa Reale di Monza “e tutti siamo invitati ad incontrarla: a bordo della sua scopa, atterrerà direttamente nelle sale espositive di Stregherie, portando con sé un sacco carico di doni. Tutti potremo ascoltare la sua storia, conoscere Giasina, la sua fedele scopa, ballare con lei e scoprire cosa ci ha portato. Ad impersonarla sarà Elena Gaffuri, attrice e docente di teatro formatasi alla Scuola Internazionale di Teatro di Milano, che offrirà ai partecipanti anche l’occasione per svolgere un laboratorio teatrale con la Befana in persona.

Anche Monza apre l’Era dell’Acquario

Domenica 8 doppio appuntamento. Alle 16 arriva l’Era dell’Acquario, un incontro astrologico con Ginny Chiara Viola e Fabio Albertini. In questo 2023 “entreremo nell’Era dell’Acquario e l’astrologa Ginny Chiara Viola esporrà le previsioni astrologiche del nuovo anno, mentre l’esperto di tarocchi Fabio Albertini svelerà i misteri nascosti dietro le figure di streghe e maghi delle celebri carte”. Dalle 15 alle 20, per finire, torna “Stregherie. La Sfida, il gioco realizzato appositamente per la mostra da Moreno Pollastri e illustrato da Marga Biazzi.