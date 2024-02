Giussano, Oreste Castagna e Bumbi di Rai Yoyo fanno tappa al centro commerciale

“Bumbi Live Show”, uno dei programmi più visti dal pubblico di Rai Yoyo, porta i più piccoli al Centro Commerciale Gran Giussano, per immergersi in un mondo fantastico: quello del contastorie Oreste Castagna e del dolcissimo Bumbi, l’amico dei bimbi. Lo spettacolo di “Bumbi Live Show”, organizzato da Inscenando Eventi su Misura, è previsto sabato 17 febbraio, alle 16, e darà l’occasione ai più piccoli e alle loro famiglie di incontrare Oreste Castagna e il personaggio di Bumbi coinvolgendo i bambini in un intreccio di gioco libero, narrazione e musica pensati espressamente per loro.

Spettacolo: tutti i bambini sono invitati a partecipare

Suoni, storie, scherzi, coreografie per ballare tutti insieme! Il “Live Show”, che dal 2017 diverte e appassiona il giovanissimo pubblico di Rai Yoyo, esce dal piccolo schermo e atterra nella galleria del Centro Commerciale Gran Giussano.