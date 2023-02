Danza: l’Oceano a Milano per le ballerine di Arabesque

Al teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano otto allieve dello Studio Danza “Arabesque “ di Carate Brianza diretto da Alessandra Sormani sono state impegnate in una performance molto particolare. Hanno danzato più coreografie durante l’evento “Oceano” presentato dal noto brand Aldo Coppola.

Una partecipazione che ha viste impegnate le ragazze dei corsi avanzati: Lucrezia Colzani , Francesca Rombolà, Laura Favalessa, Ilaria Villa, Rebecca Arosio, Teresa Meroni, Chiara Beretta, Beatrice Porro Lodi, in coreografie di modern e contemporaneo.

Danza: “Un’esperienza nuova rispetto agli spettacoli tradizionali”

“Un’esperienza nuova per le nostre ragazze – ha detto la direttrice Alessandra Sormani – che hanno danzato ad un evento diverso rispetto agli spettacoli tradizionali. In questa occasione, infatti, abbiamo creato delle coreografie particolari e adatte al tipo di evento. In alcuni momenti dello show le ballerine hanno danzato in compresenza alle modelle e al direttore artistico che stava realizzando in diretta le nuove linee proposte. È stata un’esperienza nuova è molto affascinante. La danza al servizio della moda e di un marchio noto al grande pubblico”.

Le coreografie sono state realizzate dalle docenti di Arabesque Alice Beatrice Carrino, Romina Contiero e dalla stessa direttrice Alessandra Sormani.