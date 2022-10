Cantabrianza: a Lentate vince Eleonora Plebani, la classifica

Con il brano “Stand up”, della compositrice britannica Cynthia Erivo, Eleonora Plebani, 16 anni di Brusaporto in provincia di Bergamo, ha vinto la 36° edizione del Cantabrianza.

Cantabrianza: la finalissima a Lentate sul Seveso

La serata finale si è svolta domenica 2 ottobre, dalle 21, in una gremitissima piazza San Vito a Lentate sul Seveso.

Al posto d’onore la 15enne Gaia Massetti di Verolavecchia, in provincia di Brescia, che ha interpretato il brano di Cristina Aquilera “Ain’t no other man”, seguita dalla ventenne bergamasca Alessandra Bugada di Capizzone, che si è presentata col brano di Whitney Houston “Greatest love of all”.

Le altre nove concorrenti sono state classificate ex aequo al quarto posto: Chiara Scordamaglia (Meda), Lorenzo Marchina (Concesio), Elena Scalia (Barlassina), Catherina Arienti (Desio), Erika Moretti (Castel Mella), Martina Carmignani (Vobarno), Valentina Cassano (Giussano), Valentina Isella (Civate), Alice Panzeri (Lecco).

36° Cantabrianza dalla 1 a destra 1’class. Eleonora Plebani 2’class. Gaia Massetti 3’class. Alessandra Bugada

Cantabrianza: oltre la gara

L’evento è stato patrocinato dell’amministrazione comunale. In attesa della proclamazione dei vincitori si è svolta la sfilata di moda di Pacella clothing e l’esibizione della scuola Simpaty rock e del trio Tommy, Alipervolare ed Eleonora. La manifestazione è stata presentata da Fabio Taormina con le riprese televisive da parte di “One tv” canale 79 del digitale terrestre.

Dopo un’audizione preliminare, alla quale hanno preso parte 62 concorrenti, La giuria aveva selezionato per la finale dodici giovani cantanti, al termine di un’audizione preliminare alla quale avevano preso parte 62 concorrenti.

Cantabrianza: giuria e premiazione

A Lentate sul Seveso, la giuria era composta da Sammy Varin di Radio Libertà, dal bassista Paolo Donnarumma, Matteo Callisti, editore musicale e dal giornalista Gigi Baj. La cerimonia di premiazione si è svolta per mano dell’assessore alla cultura Matteo Turconi Sormani.

Cantabrianza: che cos’è, concorso in movimento

Il Cantabrianza, da sempre, è una manifestazione che ha come scopo la scoperta e la valorizzazione di giovani cantanti di musica leggera della Lombardia. Della riuscita dell’evento più che soddisfatto il promoter seregnese Dino Angelini “ meglio di cosi non poteva andare. Cantanti tutti contenti e pubblico in piazza entusiasta. Mi è già stata chiesta la replica per il prossimo anno”. Dino Angelini, prima che le luci della ribalta si spegnessero ha lanciato il bando per l’edizione numero trentasette, telefono 335 6905122, www.Cantabrianza.it.