“Virgo Fidelis” a Monza, i carabinieri celebrano la loro patrona

I carabinieri celebrano la loro patrona, la Virgo Fidelis, ma anche l’83° anniversario della battaglia di Culqualber e la “Giornata dell’Orfano”. La cerimonia si è tenuta giovedì 21 novembre in mattinata.

I militari del Comando Provinciale di Monza Brianza si sono ritrovati al Santuario della Madonna delle Grazie di Monza per una Messa officiata da padre Roberto Ferrari. Presenti il comandante Rosario Di Gangi, rappresentanti delle autorità civili e militari locali e provinciali, una delegazione di ufficiali, marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri in servizio e in congedo, accompagnati dai loro familiari e parenti dei caduti e vittime del dovere, vedove e orfani assistiti dall’Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari dell’Arma dei Carabinieri (O.N.A.O.M.A.C.).

Monza, i carabinieri hanno ricordato anche i caduti della battaglia di Culqualber

La “Virgo Fidelis”, proclamata Patrona dell’Arma da Papa Pio XII nel 1949, “incarna i valori di fedeltà e dedizione alla Patria propri dei Carabinieri, sintetizzati nel motto “Nei secoli fedeli””. Durante la funzione religiosa è stato reso omaggio ai Carabinieri caduti nella battaglia della “Sella di Culqualber”, in Africa orientale, un episodio eroico che valse alla Bandiera dell’Arma la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare.