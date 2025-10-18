Violento scontro a Brugherio, due ragazzi ricoverati

Sono stati ricoverati in codice rosso due giovani coinvolti in un incidente stradale avvenuto venerdì 17 ottobre a Brugherio. Attorno alle 18.20, all’incrocio tra le vie Kennedy e XXV Aprile, lo scooter Yamaha su cui viaggiavano si è scontrato con una Wolkswagen Polo condotta da un ventiquattrenne di Cologno: nell’impatto il ciclomotore è andato semi distrutto e le condizioni dei due ragazzi sono apparse subito gravi.

Il conducente, un ventunenne di Burago Molgora, è stato trasportato all’ospedale di Niguarda con l’elisoccorso atterrato nel campo dell’oratorio San Paolo, a pochi passi di distanza, mentre la diciannovenne di Brugherio che era con lui è stata trasportata al San Raffaele.

L’incidente, che ha richiamato in strada numerosi residenti della zona, ha causato il blocco della circolazione per un paio d’ore, necessarie agli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi che serviranno a ricostruire la dinamica e per ripulire la strada dai rottami lasciati dai veicoli.

