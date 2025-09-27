Le amministrazioni comunali di Agrate Brianza, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Busnago, Cambiago, Carnate, Cavenago Brianza, Cornate d’Adda, Lesmo, Ornago, Ronco Briantino, Sulbiate, Usmate Velate e Vimercate hanno deciso di accordare il patrocinio alla manifestazione “Fermare Pedemontana – Riprogettiamo insieme una nuova Brianza”, prevista sabato 4 ottobre ai Giardini della Stazione di Monza.

Pedemontana: il perché del patrocinio

«Questa adesione -spiega un comunicato congiunto, firmato dai sindaci dei Comuni interessati– scaturisce dalla ferma convinzione che Pedemontana non possa essere la risposta giusta alle esigenze di mobilità delle nostre comunità cittadine, comportando invece danni ingentissimi per il territorio e per l’ambiente che abbiamo il dovere di amministrare. La nostra contrarietà in qualità di amministratori si inserisce in un percorso promosso e sostenuto coerentemente in questi ultimi anni, anche alla luce dei pronunciamenti chiari e inequivocabili dei Consigli comunali che rappresentano le nostre cittadine». Ed ancora: «Oltre che dalla netta contrarietà a Pedemontana, il nostro patrocinio è pure motivato dalla parte costruttiva ben rappresentata dai comitati promotori nel manifesto della manifestazione. Con l’ammontare delle risorse pubbliche impegnate per Pedemontana si potrebbero finanziare interventi molto più significativi e utili per tutta la Provincia: dal potenziamento della rete autostradale e provinciale esistente, alla realizzazione di collegamenti su ferro da lungo tempo attesi in Brianza».