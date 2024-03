Vimercate: via al cantiere per i campi da padel

Iniziati i lavori per la realizzazione dei tre campi da padel nell’area sportiva di via degli Atleti in concessione all’ Ac Leon, con le ruspe che hanno cominciato gli scavi a Vimercate. Dopo l’approvazione del progetto da parte della Giunta comunale oggi sono partiti i primi interventi. Oltre ai campi da padel saranno realizzati due spogliatoi e un’area reception. Un’operazione a costo zero per Palazzo Trotti che introduce una nuova attività sportiva all’interno del comparto che l’amministrazione Cereda vorrebbe trasformare nella cittadella dello sport per il territorio.Il taglio del nastro è previsto il prossimo autunno.

Vimercate: via al cantiere e il progetto piscina

Sempre nello stesso quartiere l’obiettivo dichiarato dall’esecutivo di centrosinistra è veder risorgere il centro natatorio sulle ceneri della vecchia piscina completamente abbattuta. Qualche novità almeno sotto il profilo del piano di fattibilità dell’impianto potrebbe arrivare la prossima settimana quando il 24 marzo si concluderanno i termini del bando comunale per ridisegnare la piscina che per il momento ha un costo stimato di quasi 12 milioni di euro. Un’operazione che verrà finanziato in parte con l’avanzo di amministrazione di poco inferiore ai 5 milioni di euro e la restante parte ovvero circa 7 milioni di euro attraverso l’indebitamento dell’ente attraverso molto probabilmente l’accensione di un mutuo. Tema più che dibattuto nelle ultime settimane in consiglio comunale tra le diverse forze politiche sedute in aula. Resta il gatto che la struttura che oggi non c’è più è chiusa dal luglio 2018. L’assessore allo Sport e alle Grandi Opere Mariasole Mascia confida entro il 2025 di porre la prima pietra per la ricostruzione del centro natatorio.