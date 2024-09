Vimercate: tornano le Colazioni Internazionali al parco Gussi

Dopo il successo della prima serie primaverile, tornano le ’Colazioni internazionali’ al parco Gussi di Vimercate. Il primo incontro è previsto per la mattina di domenica 8 settembre alle 10 e si parlerà di Giappone con Carmen Covito.

La seconda serie riconferma la formula già sperimentata. Gli incontri saranno un’occasione di approfondimento dell’attualità internazionale e dei fenomeni globali nel contesto verde del principale parco cittadino.

Vimercate: tornano le Colazioni Internazionali parlando di Giappone e molto altro

Promossa dalla cooperativa sociale Buenavista, l’iniziativa si avvale della collaborazione di Alfredo Somoza, giornalista, scrittore e docente universitario. Sempre a settembre sono in programma domenica 15 un incontro per parlare di violenza sulle donne con Marilena Arena Cadom e Sonia Cattaneo Donne diritti . Mentro domenica 22 ci sarà un confronto tutto culinario tra la casseola e la feijolada confrontando il piatto tipico brianzolo con quello brasiliano insieme a presentazione della storia dei piatti a cura di Loris Maconi e Alfredo Somoza.

Più che una colazione in questo caso si tratta di un vero e proprio pranzo, ma è anche un modo per far incontrare a tavola culture e mondi differenti. Come sempre, è prevista la partecipazione attiva del pubblico per domande o riflessioni sui diversi argomenti proposti.n