Vimercate, spari con una pistola a salve il giorno di Natale: denunciato un 27enne di Busnago

Ha sparato una serie di colpi di pistola, fortunatamente a salve, il giorno di Natale, a Vimercate, provocando il panico tra le numerose persone presenti in quel momento in piazza Marconi. Sono trascorsi solo un paio di giorni prima che i carabinieri della locale stazione dell’Arma, individuato il presunto responsabile del gesto, procedessero nei suoi confronti con una denuncia in stato di libertà alla Procura di Monza con l’accusa di “accensioni ed esplosioni pericolose in luogo pubblico”.

Vimercate, un 27enne denunciato per esplosioni pericolose in luogo pubblico

A finire nei guai è stato un 27enne egiziano residente a Busnago. A far partire l’indagine dei militari era stata una segnalazione, nelle prime ore del mattino del giorno di Natale, quando in piazza Marconi furono uditi diversi colpi d’arma da fuoco. Immediate verifiche da parte dei carabinieri avevano consentito di accertare che erano stati esplosi colpi con una pistola a salve. Dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza comunali, in breve tempo gli investigatori sono risaliti al 27enne, poi rintracciato nelle vicinanze del luogo del fatto.