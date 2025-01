Vimercate, si ribalta alle 6 del mattino sulla Provinciale: soccorso un 26enne

Auto ribaltata e mezzi si soccorso mobilitati nella primissima mattina di venerdì 31 gennaio a Vimercate, lungo la Strada provinciale 45. Sul posto, oltre a un’ambulanza dei Volontari Vimercatesi inviata dal 118 si sono portati i carabinieri della Compagnia di Vimercate, con una pattuglia e squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza

Vimercate, automobilista soccorso: portato al pronto soccorso in codice verde

Secondo una prima ricostruzione il 26enne, soccorso in codice verde, alla guida dell’auto, una utilitaria, per cause in via di accertamento ha perso il controllo finendo fuori strada e ribaltandosi. Non ci sarebbero altri mezzi né persone coinvolti. I vigili del fuoco sono accorsi per soccorrere il ferito e per il ripristino condizioni di sicurezza con un’autopompa dalla sede centrale di Monza e un carro fiamma da Lissone. L’automobilista è stato portato per accertamenti nel locale pronto soccorso.