Vimercate si prepara a inaugurare l’Albero dei Tutti con grandi ospiti

È arrivato da qualche settimana l’Albero dei Tutti nel cortile d’onore di Villa Sottocasa a Vimercate ed ora finalmente ci sarà l’inaugurazione in pompa magna il prossimo sabato 13 aprile alle 10.30.

Interverranno il prefetto di Monza e Brianza Patrizia Palmisani, il questore di Monza e Brianza dottore Salvatore Barilaro, il sindaco Francesco Cereda il presidente del Consiglio Comunale di Vimercate Davide Nicolussi, l’assessore con delega alla legalità Riccardo Corti, il curatore generale della Fondazione Falcone Alessandro de Lisi.

Vimercate , l’Albero dei Tutti in città fino a fine maggio

L’albero dei Tutti di Gregor Prugger è un’opera d’arte contemporanea, unico ibrido colossale in Europa dedicato alla memoria di tutte le vittime di mafia. Resterà esposta a Vimercate fino a fine maggio ed è il simbolo dell’unità di intenti dell’Amministrazione di Vimercate e della Fondazione Falcone nell’impegno comune per la promozione della cultura della legalità verso le nuove generazioni attraverso l’arte, la bellezza, la partecipazione ai processi progettuali del Museo del presente / Giovanni Falcone e Paolo Borsellino gemellato con il Must. L’opera è stata realizzata grazie al sostegno della Provincia Autonoma di Bolzano e del Comune di Ortisei, in occasione del trentesimo anniversario delle stragi mafiose d’Italia