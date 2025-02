Vimercate: sabato 15 febbraio lutto cittadino per l’addio a Cristian Mauri

L’Amministrazione comunale di Vimercate ha deciso di proclamare il lutto cittadino per sabato 15 febbraio, in occasione dei funerali civili di Cristian Mauri. La decisione della giunta è arrivata “interpretando il comune sentimento di cordoglio e di partecipazione al dolore dei familiari” ha scritto palazzo Trotti, che ha ricordato a sua volta come la cerimonia è in programma alle 100 al centro sportivo dell’Ac Leon, in via Degli atleti. Le bandiere sui luoghi civici comunali saranno esposte a mezz’asta in segno di lutto.

Il corpo di Cristian Mauri, 49 anni, è tornato a Vimercate mercoledì ed è stato composto nella casa funeraria di via Cremagnani da cui sabato 15 febbraio partirà prima alla volta di una cerimonia del ricordo: Mauri era responsabile tecnico del settore Esordienti della società. Sarà sui campi da calcio che i tanti vimercatesi che lo conoscevano potranno salutarlo. Volontario, attivo, membro di associazioni come MadeSport e Time4Run, era stato l’inventore della corsa dei campanili.

Lo stesso giorno, a Cavenago, esequie di Paolo Bellazzi, 49enne come Mauri, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale del suo paese d’origine e dove abitano la madre e le tre sorelle maggiori: amici da sempre condividevano il lavoro alla S.t.e. di Usmate, e le corse in montagna, dove hanno trovato la morte.