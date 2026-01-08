Spari nella notte di Natale e una lite con coltello nella mattina di capodanno a Vimercate. Anche nel secondo caso i carabinieri hanno identificato i responsabili: nella mattinata del 7 gennaio i militari hanno deferito tre giovani per il reato di rissa aggravata. Si tratta di due ragazzi di 19 e 20 anni, italiani e residenti a Mezzago e Roncello, e di un 25enne cittadino marocchino domiciliato a Canonica D’Adda, in provincia di Bergamo.

Vimercate, rissa con coltello a capodanno: porto abusivo d’armi e lesioni aggravate

Il 19enne e il 25enne hanno rimediato una denuncia anche per porto abusivo di armi e per lesioni personali aggravate: sarebbero stati loro infatti a ferire intorno alle 5 del mattino dell’1 il ventenne poi soccorso in codice giallo e trasportato all’ospedale di Vimercate per ferite da arma da taglio.

Vimercate, rissa con coltello a capodanno: le indagini e la videosorveglianza

Le indagini si sono concluse in una settimana: i carabinieri in servizio avevano notato in piazza Marconi il giovane ed era stato proprio lui a riferire di essere stato aggredito poco prima da alcuni soggetti sconosciuti, riportando ferite alla testa e alla spalla.

Gli accertamenti erano partiti subito dall’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona e hanno consentito di ricostruire la dinamica: una rissa alla quale il giovane ferito aveva preso parte attiva, avendo però la peggio. È stato denunciato alla pari dei contendenti.