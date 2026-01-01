Incendi dai botti, intossicazioni da alcol, liti violente e incidenti stradali: il Capodanno dei soccorsi a Monza e in Brianza

Oltre ottomila, per la precisione 8.062, gli interventi di soccorso tecnico urgente portati a termine nel 2025 dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza. L’ultimo sforzo è stato per fare fronte a vari incendi innescati dalla accensione di fuochi artificiali.

L’anno appena concluso ha visto le squadre dei pompieri in campo fino alle 23.59 del 31 dicembre. Nella notte che ha accolto il 2026 si sono registrati 25 interventi da parte di squadre permanenti e volontarie tra Monza e la provincia brianzola. Tra gli interventi più rilevanti, segnalato l’incendio di alcune vetture in un parcheggio di Muggiò, prontamente domato dal personale operativo intervenuto, senza ulteriori danni a persone o strutture.

Intervento per un incendio riconducibile ai fuochi artificiali a Monza, in via Empedocle

Vigili del fuoco e personale del 118: gli interventi a Monza e in Brianza

Nella serata del 31 dicembre e poi nella notte del primo giorno dell’anno sono state numerose anche le chiamate al 118. Da segnalare in particolare il soccorso prestato a una 35enne finita al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo dopo un evento violento accaduto il via Volturno sul quale sono in corso accertamenti da parte di personale della Questura brianzola.

Non solo poi mancati casi di intossicazione etilica, uno, sempre secondo una nota riportata dalla Agenzia emergenza urgenza avrebbe riguardato una 13enne. Numerosi anche gli interventi del personale paramedico per soccorrere persone rimaste coinvolte in liti, scaturite anche in eventi violenti, a Lentate sul Seveso, Nova Milanese, Monza, Villasanta e Cavenago e poi per incidenti stradali, come un ribaltamento a Concorezzo sulla Sp60.

Da segnalare infine un ferimento con arma bianca avvenuto alle 5 del mattino a Vimercate, in piazzale Marconi, con un 20enne soccorso in codice giallo e portato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino.