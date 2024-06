Vimercate rimuove anche le fondamenta della piscina

Dopo aver abbattuto la vecchia piscina di Vimercate ora si tolgono anche le fondamenta, ma la partita decisiva per vederla rinascere si gioca a Palazzo Trotti. In queste ultime ore in via Degli Atleti sono iniziate le opere di demolizione delle fondazioni interrate e frantumazione delle macerie; contemporaneamente prosegue anche la separazione del materiale ferroso. Questo intervento è a costo zero per l’amministrazione che può contare sullo scomputo degli oneri di urbanizzazione dello sviluppo del quartiere di Vimercate Sud, portato avanti da Giambelli.

Vimercate rimuove anche le fondamenta e la progettazione

Per quanto concerne invece la realizzazione del nuovo centro natatorio che ha un costo di almeno 11 milioni di euro proprio nella giornata di mercoledì 5 giugno è convocata la commissione per definire il miglior progetto di fattibilità tra gli otto elaborati presentati nei mesi scorsi. “Confidiamo entro una settimana – ha fatto sapere l’assessore alle Grandi Opere Mariasole Mascia – di aggiudicare l’incarico ai professionisti”. Proseguirà così l’iter progettuale per la nuova piscina che verrà finanziata con 4,8 milioni di euro di avanzo di amministrazione 2023 e per la restante parte con l’indebitamento dell’ente.