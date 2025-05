Quale futuro per l’ex ospedale di Vimercate? Il consigliere regionale Jacopo Dozio di Forza Italia chiede lumi sul destino dello stabile al Pirellone. «Il vecchio nosocomio è abbandonato dal 2010 e dopo due aste di Asst Brianza andate deserte per vendere gli immobili inutilizzati, ho deciso di interrogare l’assessore al Welfare Guido Bertolaso in Consiglio regionale il prossimo 13 maggio, per avere un riscontro su una zona così centrale della città» ha detto l’esponente azzurro. La risposta di Bertolaso sarà decisiva per capire se la giunta Fontana, attraverso l’Asst Brianza, proverà nuovamente ad alienare l’ex ospedale, ribassando ancora una volta il prezzo che inizialmente era di 11 milioni di euro, poi ridotto a 8 milioni di euro.

Ex ospedale: un’occasione per rilanciare ulteriormente il centro città



«Il piano di riqualificazione di tutto il comparto è atteso ormai da troppo tempo e la Regione, proprietaria delle strutture, gioca un ruolo fondamentale sul futuro dell’area che è stata anche spesso colpita da atti vandalici, degrado e bivacchi per senzatetto» ha aggiunto Dozio. «Rilanciare tutto il comparto potrebbe voler dire rivitalizzare ancora di più il centro di Vimercate, aggiungendo anche servizi alla popolazione, oltre a una parte residenziale -ha dichiarato il consigliere regionale-. Questo è un progetto che tutta la città attende di vedere realizzato e sono passati già 15 anni: dobbiamo fare qualcosa per Vimercate e la Brianza est».