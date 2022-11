Vimercate piange il sacrestano Romano Monzani

Vimercate piange la scomparsa dello storico sacrista Romano Monzani. L’uomo 86enne originario di Sulbiate per tre decenni ha collaborato con i sacerdoti della parrocchia della Beata Vergine. Arrivato nel periodo in cui muoveva i primi passi nella comunità monsignor Giuseppe Monzini, il sacrista lo si vedeva arrivare in sella alla sua bicicletta alle 5.30 del mattino per aprire le porte ai fedeli che assistevano alla prima messa delle 6.

Vimercate piange Monzani sempre in chiesa

Rimaneva in chiesa fin dopo la messa vespertina delle 18 ed è sempre stato un insostituibile punto di riferimento per la preparazione delle diverse celebrazioni insieme all’amico Luigi Rossin (venuto a mancare circa un mese fa). Monzani un uomo estremamente mite, di poche parole e grande lavoratore aveva anche conosciuto da vicino gli arcivescovi milanesi Carlo Maria Martini, Dionigi Tettamanzi e Angelo Scola. I funerali del sacrista si terranno giovedì 1° dicembre alle 15 chiaramente nel santuario di piazza Unità d’Italia che ha sempre servito.