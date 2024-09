Vimercate, le opposizioni sulla viabilità di Velasca: «Sindaco ascolta i residenti»

Ancora un incontro anzi una commissione per parlare delle modifiche alla viabilità di Velasca e questa volta sono le opposizioni a prendere posizione a sostegno dei residenti contro l’idea dell’amministrazione di creare una serie di sensi unici in centro alla frazione. Lunedì sera 16 settembre in Comune, davanti a un folto pubblico velaschese il sindaco Francesco Cereda con delega alla Viabilità ha spiegato nuovamente il progetto. “Questo provvedimento che mettiamo in campo serve per mettere in sicurezza le strade istituendo una zona a 30 chilometri orari, come abbiamo già fatto in centro a Vimercate, Oreno e Ruginello – ha detto il primo cittadino – tutelando maggiormente pedoni e ciclisti riducendo le carreggiate proprio per realizzare una ciclabile su via Velasca e aggiungendo e regolarizzando soprattutto i parcheggi in via Ungaretti, dove si può dire che la sosta ora è abbastanza selvaggia. Dopo diverse sollecitazioni abbiamo anche invertito i sensi unici seguendo la direzione oraria tra via Ungaretti, via Rosa e l’incrocio con via Velasca, mentre via Kennedy resterà doppio senso”.

Vimercate, le opposizioni: “Una decisione dall’alto senza democrazia”

“Abbiamo insistito per avere una commissione – ha detto dai banchi della minoranza Cinzia Nebel di Vimercate e BuonSenso – perché queste informazioni le abbiamo avute solo dai giornali e dai cittadini. A noi sembra una decisione presa dall’amministrazione senza ascoltare chi vive nel quartiere. La democrazia non funziona così e i velaschesi hanno raccolto oltre 370 firme contro il progetto”. A rincarare la dose Patrizia Teoldi di Cittadini in Movimento che ha sottolineato come “siamo i primi a dire che è meglio non usare l’auto, ma il problema è che a Velasca è già un miracolo che ci sia il bus a chiamata voluto da noi”. “A mio parere non cambierebbe nulla se si tenesse a doppio senso via Velasca e magari si potrebbe costruire una rotonda all’incrocio con via Rosa per chi arriva dal senso unico – ha affermato Giovanni Sala di Noi per Vimercate -, magari una volta fatti i primi interventi sulle strade prendetevi del tempo come Comune per valutare la situazione”.

Vimercate, le opposizioni e il sindaco ribatte: “Non stiamo impedendo di usare l’auto”

Mentre Massimiliano Pispisa di Fratelli d’Italia ha commentato i dati dell’incidentalità della zona negli ultimi dieci anni. “Dal 2014 al 2023 si sono verificati in totale 24 incidenti con 17 feriti per piccole escoriazioni non capisco questo tipo di intervento viabilistico” ha chiosato l’esponente del partito di Giorgia Meloni.

“Abbiamo fatto tre assemblee con i cittadini e la democrazia funziona che quando un sindaco viene eletto è legittimato a portare avanti i progetti per cui è stato votato – ha replicato Cereda -. Noi non stiamo dicendo di non usare più le auto, ma di rallentarle per tutelare pedoni e ciclisti. Poi bisogna anche capire che le città non sono state costruite in passato per far passare i veicoli, le macchine hanno avuto una diffusione negli ultimi 70 anni prima si circolava col carretto. Gli esempi più lampanti sono proprio il centro di Vimercate e Oreno”.