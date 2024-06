Vimercate: la scuola Manzoni si aggiudica un altro premio a “Saper fare, saper essere insieme”

Un altro premio per la scuola Manzoni di Vimercate è arrivato invece lunedì 3 e ha riguardato le classi quarte dell’istituto comprensivo che si sono aggiudicate il primo premio del concorso interprovinciale dal titolo: “Saper fare, saper essere insieme” indetto dall’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili con un elaborato dal titolo “Gioca anche tu: Freezeball – protagonisti, non spettatori” in cui hanno mostrato gli adattamenti che hanno applicato al gioco del Dodgeball per poter consentire a tutti i compagni, anche a chi ha delle fragilità, di partecipare attivamente.

Vimercate: la scuola Manzoni e il lavoro dei docenti

Il progetto è stato coordinato dai docenti di sostegno in collaborazione con educatori e insegnanti curricolari; in particolare i referenti sono stati, per il plesso Da Vinci: Andrea Tazza, Francesca Sarchese, Alessandra Corno, Fiorella Brigatti; per il plesso Filiberto: Gaia Pierro, Giovanna Pezzella, Giulia Galli, Valentina Pontoglio e Silvia Brambilla.

Vimercate: la scuola Manzoni e i complimenti di Corti

La cerimonia si è tenuta all’auditorium Giovanni Testori del palazzo di Regione Lombardia. “Un importante riconoscimento che premia l’impegno e la qualità del lavoro dei ragazzi e delle ragazze delle nostre scuole – il commento di Riccardo Corti, Assessore all’Istruzione -.Un ringraziamento sentito ai docenti che hanno deciso di impostare con le classi un progetto eccellente sul tema dell’inclusione”.