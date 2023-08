Vimercate: la dottoressa Gagliano va in pensione, i pazienti si affidano alla Casa di Comunità

Un altro medico come Angela Patrizia Gagliano di Vimercate va in pensione e la Casa di Comunità di via Brambilla diventa sempre più un riferimento per i pazienti senza un dottore di base. Ad informare la popolazione ha provveduto Palazzo Trotti riprendendo una nota diffusa dall’Agenzia di Tutela della Salute.

Vimercate: la dottoressa Gagliano e la nota di Ats

“Ats comunica che, a seguito della cessazione dell’attività della dottoressa Angela Patrizia Gagliano, i pazienti a lei assegnati possono rivolgersi direttamente all’equipe di medici degli Ambulatori Medici Temporanei (Amt) attivi a Vimercate presso la Casa Comunità, in via Giuditta Brambilla 11, e a Burago di Molgora, in piazza Matteotti 13” fa sapere il Comune. L’accesso all’ambulatorio avviene mediante appuntamento telefonando al Numero Unico di Ats Brianza – Call Center 039-2369000, attivo da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 – oppure scrivendo una mail a amt.vimercate@ats-brianza.it. La programmazione dell’apertura ambulatoriale è su base mensile ed è reperibile sulla home-page di Ats Brianza, nella sezione Ambulatori Medici Temporanei. Inoltre il 14 agosto (prefestivo) tutti gli ambulatori Amt saranno chiusi in quanto sarà attiva la guardia medica dalle ore 10:00.