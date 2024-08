Vimercate: la coop Aeris compie 30 anni e guarda al futuro

Cosa c’è di sicuro? Che la cooperazione sociale è fondamentale per le delicate sfide della società civile. Aeris a Vimercate c’è, da tanto, e vuole esserci ancora per tutto il tempo necessario.“Quest’anno è speciale: compiamo 30 anni di vita, dalla fondazione nel 1994, da quando una manciata di persone ha dato vita a quella che oggi è una grande e solida realtà cooperativa italiana, nata in Lombardia, a Vimercate (MB) e oggi diffusa anche nelle province di Milano, Como, Lecco, Bergamo e nella città di Torino– ha fatto sapere la coop -. Aeris celebra i suoi 30 anni con una serie di eventi che andranno a colorare tutto l’autunno 2024″. Il momento clou per la realtà brianzola si terrà il prossimo 29 settembre a Vimercate all’Area Feste.

Vimercate: la coop Aeris compie 30 anni e la festa in autunno

“Questo Save the date è dedicato a tutti: ai nostri Operatori e alle loro famiglie, a chi negli anni è entrato in contatto con noi, a tutta la Collettività. Saranno eventi coinvolgenti, che toccheranno i principali territori in cui operiamo, fatti di tanti ingredienti: musica, arte, dialoghi, workshop, performance – ha proseguito Aeris -. Saranno arricchiti anche dalla presenza di persone note al grande pubblico, che si sono rese disponibili a essere parte di questo percorso inedito: siamo abituati a “fare”, ma in questo caso vogliamo anche “condividere” e “festeggiare”, pur sapendo che, dietro ai festeggiamenti, le sfide per il nostro mondo e per la società sono tante e pressanti”.

Vimercate: la coop Aeris compie 30 anni e gli appuntamenti

Dopo i due eventi che hanno anticipato l’autunno celebrativo – la partecipazione al “Torino Jazz Festival” e a “Vimercate dei Ragazzi” – il Viaggio Lungo 30 Anni proseguirà martedì 17 settembre con la nuova tappa di Torino, CasAeris, in cui si apriranno alla Comunità le porte delle Case di Housing sociale, all’interno delle quali accompagniamo gli ospiti verso un futuro di autonomia abitativa e cittadinanza attiva. Successivamente, durante la giornata di domenica 29 settembre si terrà presso l’Area Feste di Vimercate (MB) l’evento FestAeris, un’intera giornata di attività, incontri e spettacolo, impreziosita dalla presenza di due ospiti d’eccezione: la comica Debora Villa e il magistrato Gherardo Colombo. Sempre a Vimercate, giovedì 15 ottobre verrà dedicato all’intenso momento “In loving memory”, per ricordare Enrico Davolio, fondatore di Aeris Cooperativa Sociale, e intitolare a suo nome una casa di accoglienza Aeris, nel giorno del decennale della sua scomparsa. Il Viaggio toccherà poi il territorio di Isola Bergamasca: venerdì 8 novembre avrà luogo un Socio-Talk presso l’Auditorium Papa Giovanni XXIII di Mapello (BG), dove il tema portante sarà l’evoluzione dei linguaggi dopo l’avvento dell’era digitale, dei social media e di nuovi generi musicali, con performance e racconti in prima persona di protagonisti, influencer ed esperti nazionali sul tema. L’ultima tappa sarà giovedì 5 dicembre , con un evento organizzato in modalità BarCamp: soci e lavoratori Aeris, stakeholder territoriali ed esperti a vario titolo in ambito sociale si riuniranno per una non-conferenza che nascerà “dal basso”, i cui contenuti saranno proposti dagli stessi partecipanti, con l’obiettivo di tracciare le nuove sfide e le traiettorie che ci proietteranno verso il futuro, dando nuovo slancio alla vita di cooperativa.