Vimercate incendio in un negozio, 40enne intossicato in ospedale

Fiamme in un negozio a Vimercate, un 40enne finisce in ospedale per intossicazione. Venerdì mattina 30 agosto verso le 9.30 in via Galbussera è scoppiato un incendio all’interno di un esercizio commerciale.

Vimercate incendio in un negozio e i soccorsi

Immediati sono scattati i soccorsi che si sono portati sul posto con un’ambulanza e i mezzi dei vigili del fuoco. Due le persone coinvolte dal rogo: una 54enne incolume e un 40enne che invece avendo respirato fumo è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate. I pompieri dopo aver domato le fiamme stanno indagando sulle cause dell’incendio.