Vimercate, incendio in un appartamento: fiamme domate dai vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza nelle prime ore del mattino di venerdì 19 settembre per fronteggiare un incendio scoppiato in un appartamento di Vimercate, in via Cavour. Il rogo, dicono dal Comando monzese di via Cavallotti che ha gestito l’intervento, ha coinvolto anche parte del tetto dell’edificio.

Vimercate, l’intervento dei vigili del fuoco di Monza con cinque mezzi

Non si sono registrati feriti o intossicati dato che l’appartamento è risultato senza la presenza di persone all’interno. Le fiamme sono state prontamente domate e l’area messa in sicurezza. Sul posto sono intervenute squadre con due autopompa serbatoio, una autobotte pompa, un’autoscala e un carro ventilazione. Presenti anche personale sanitario AREU e delle forze dell’ordine. In corso accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.