Vimercate: i conti delle farmacie comunali vanno a gonfie vele

Approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Farmacie Comunali Vimercatesi il Bilancio 2023. Ebbene, con una situazione patrimoniale equilibrata, l’Azienda pubblica, l’anno scorso, ha rilevato un utile netto d’esercizio pari a 137.500 euro. Conti votati all’unanimità anche in consiglio comunale mercoledì 26 giugno.

Vimercate: i conti delle farmacie comunali e la soddisfazione di Del Sorbo e Nisic

Come noto, le farmacie comunali sono due (la Ruginello di via Don Lualdi e la Nord di via Passirano) e sono aperte con orario continuato 12 mesi all’anno, sette giorni su sette, dal lunedì alla domenica. “Il cittadino così – spiega Nunzio Del Sorbo, Presidente dell’Azienda Speciale – trova sempre, a Vimercate, una farmacia aperta in grado di distribuire tutti i farmaci e fornire i servizi necessari. Il nuovo orario, di fatto , mantenuto per tutto il 2023 – aggiunge il manager – ha comportato risultati positivi e

soddisfatto pienamente le aspettative del territorio, contribuendo all’incremento del fatturato aziendale e all’acquisizione dell’importate utile d’esercizio”.

Complessivamente, nel 2023, anno in cui si è continuato con una politica di sconti sui farmaci che non necessitano di prescrizione medica, il fatturato totale lordo delle due farmacie è stato di quasi 3.240.000 euro. Un ulteriore e significativo dato di bilancio riguarda l’andamento delle vendite confrontato con il 2022: il dato registra un incremento pari all’1,33%. Il valore è oltremodo notevole se si pensa che l’andamento a livello locale, nell’area geografica di Monza e Brianza, registra un segno negativo (-1,3%).

“Vale la pena ricordare – sottolinea il Direttore Nikola Nisic – che da gennaio del 2023 è stato stipulato un contratto di servizio tra il Comune di Vimercate e l’Azienda per regolarne i rapporti, prevedendo il versamento ad inizio esercizio di un canone da parte di quest’ultima a Palazzo Trotti pari a 83.800 euro”.

Il Consiglio di Amministrazione presieduto da Del Sorbo ha apprezzato non poco i risultati conseguiti che “consentono di guardare al futuro e alle prospettive di sviluppo dell’Azienda – commenta il Presidente – con ottimismo, senza timori di rischi finanziari”. Di più: “dall’analisi del fatturato lordo delle vendite nel primo bimestre del 2024, rispetto all’analogo periodo dello scorso anno – sottolinea Nisic – si

rileva un ulteriore incremento (+ 6,5%), decisamente più alto di quello, pur positivo, riscontrato nella farmacia media del bacino di Monza e Brianza”.

Vimercate: i conti delle farmacie comunali e i servizi attivati

Infine un ultimo dato : la disponibilità di spazi destinati alla medicina territoriale. Sono 6 gli ambulatori per medici e pediatri di famiglia: 2 in via Don Lualdi, a Ruginello (con un medico di base e un pediatra) e 4 – l’anno scorso se ne sono aggiungi 2 ad altrettanti già attivi – in via Passirano (con 3 medici di famiglia e un pediatra di libera scelta). “I dati del bilancio 2023 ci consegnano anche quest’anno un’azienda sana e forte, in grado di essere radicata nel territorio e di raccogliere la fiducia di tantissimi cittadini – commenta il sindaco Francesco Cereda – È naturalmente frutto del lavoro di tutti i dipendenti che quotidianamente sono la prima interfaccia tra le Farmacie e gli utenti e dell’ottima gestione portata avanti dal Direttore e dal CdA che hanno tutta la nostra fiducia e che lavorano con impegno e lungimiranza per migliorare sempre di più l’offerta di beni e servizi a unico vantaggio della cittadinanza tutta.”Mentre il vicesindaco Mariasole Mascia si è detta” soddisfatta dell’operato dell’azienda sia per il continuo miglioramento dei servizi offerti sia per risultati economici che rappresentano un aiuto importante al bilancio comunale nelle entrate di parte corrente. L’azienda continua in questi anni a cogliere l’esigenza che vede le farmacie non solo come un dispensario commerciale di prodotti farmaceutici bensì come un luogo dove trovare

supporto, servizi e vicinanza”.