Vimercate: i cantieri vanno avanti a pieno regime d’estate

Proseguono a pieno regime i cantieri a Vimercate anche nel cuore dell’estate quando la città si svuota per le vacanze. In queste settimane si può notare la realizzazione della nuova passerella pedonale sul torrente Molgora in via Montalino: struttura in acciaio, riqualificazione delle rampe di accesso e riqualificazione del tratto della strada vicinale e di un tratto di via Montalino. Comincia a prendere forma il parcheggio via Rota via Santa Caterina da Siena con 71 stalli di sosta a lisca di pesce su entrambi i lati oltre a 2 stalli per disabili, nuova pista ciclabile, panchina, fontanella e nuova illuminazione pubblica.

Vimercate: i cantieri delle scuole

Nell’ala sud dello stabile dell’asilo nido Girotondo di via XXV Aprile, 20 (lavori finanziati dal PNRR e aggiudicati ad OffertaSociale) è in corso la ristrutturazione dell’alloggio casa ex comunità con appartamenti per la vita autonoma e indipendente per persone con disabilità.Per quanto concerne la scuola primaria Don Milani gli operai stanno effettuando lavori di adeguamento alle vigenti normative di prevenzione incendi che si concluderanno entro la ripresa del nuovo anno scolastico.

Vimercate: i cantieri di Palazzo Trotti e Villa Sottocasa

Mentre a Palazzo Trotti prosegue il restauro conservativo delle sale a piano terra, dei serramenti esterni ed interni del corpo nobile, lavori realizzati con finanziamento di Regione Lombardia. Infine nel comparto di Villa Sottocasa: è in pieno svolgimento la riqualificazione del giardino storico, finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con il progetto dell’illuminazione dell’area esterna che riguarda i camminamenti e la grotta. Oltre all’attesa per veder risplendere le facciate della villa finanziate dalla società Brianzadue srl che fa capo alla famiglia Berlusconi.