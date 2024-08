Vimercate: gli uffici del Distretto Asst si spostano definitivamente nella Casa di Comunità

Gli uffici del Distretto di Vimercate siti in piazza Marconi 7/A a Vimercate dallo scorso 14 agosto si sono spostati nella Casa di Comunità in via Brambilla. Direzione, Segreteria, Ufficio Estero, URP distrettuale, afferenti ai Comuni di Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Burago Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carnate, Cavenago Brianza, Concorezzo, Cornate d’Adda, Correzzana, Lesmo, Mezzago, Ornago, Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate, Usmate Velate, Vimercate, sono stat trasferiti definitivamente in via Giuditta Brambilla n. 11 al, primo piano.

Vimercate: gli uffici del Distretto Asst e i contatti

I numeri di telefono rimarranno invariati (039/ 6654871- 4872/3- 4874- 4870). Gli uffici saranno aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12.30; al pomeriggio, gli uffici saranno accessibili solo tramite prenotazione da effettuarsi via telefono ai numeri precedentemente indicati. In alternativa, si può scriverescrivere a segreteria.distrvimercate@asst-brianza.it.