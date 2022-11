Vimercate: gli ospiti della Rsa San Giuseppe in una mostra fotografica

Gli ospiti della Rsa San Giuseppe di Ruginello si raccontano in una mostra fotografica in biblioteca a Vimercate. Infatti “Raccontami di te” è un’esposizione narrativa di ritratti realizzati dalla fotografa Ambra Alessi, un percorso multisensoriale attraverso i ricordi degli utenti della Fondazione Casa Famiglia San Giuseppe. Sguardi, gesti ed emozioni per comunicare a tutte le fasce d’età frammenti di vita e narrazioni di una generazione che desidera raccontarsi, entrare in relazione e regalare parte della propria identità.

Vimercate: gli ospiti della Rsa e l’inaugurazione con Alessi

L’evento di inaugurazione in programma nei locali della biblioteca martedì 29 novembre alle 20 è stato inserito all’interno del ciclo di serate “Promuoviamo l’Active Ageing”, iniziativa realizzata dalla Fondazione Casa Famiglia San Giuseppe per promuovere la conoscenza di processi e strategie volti a favorire un invecchiamento positivo. Al termine della serata, l’artista presenterà il progetto. L’ingresso è gratuito e la mostra resterà visibile al pubblico fino al 31 Gennaio 2023.