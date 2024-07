Vimercate: Dozio chiede una mano alla Regione per vendere l’ex ospedale

Jacopo Dozio chiede una mano a Regione Lombardia per alienare l’ex ospedale di Vimercate. Il consigliere di Forza Italia ha presentato in aula un ordine del giorno approvato all’unanimità in cui si impegna la giunta Fontana per trovare dei modi innovativi per vendere tutto il comparto.

Vimercate: Dozio chiede una mano alla Regione e la demolizione

“Il bando fatto da Asst con una base d’asta di 11 milioni di euro è andato deserto – ha detto l’azzurro -, quindi bisogna studiare altre soluzioni. Magari mettendo delle risorse per la demolizione e la bonifica dell’area per renderla più appetibile ai privati”. Si tratta di un comparto di 50mila metri quadri abbandonato da oltre dieci anni e spesso luogo di ritrovo per le persone, che vi entrano senza alcuna autorizzazione.

Vimercate: Dozio chiede una mano alla Regione e l’asta ribassata

Proprio l’Asst Brianza e il Comune hanno deciso di mettere dei cartelli per vietare l’ingresso nel vecchio nosocomio, dove nelle ultime settimane sono dovuti spesso intervenire i viili del fuoco per domare dei piccoli roghi. É più che plausibile, che dopo l’estate, l’Asst possa lanciare un secondo bando con una base d’asta inferiore alla precedente sperando che gli interessamenti degli operatori privati possano tramutarsi in una vera e propria offerta che per ora non è mai arrivata alla direzione generale di via Santi Cosma e Damiano.