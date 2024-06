Vimercate d’estate è pronta allo start con teatro, cinema e musica

Al via l’edizione 2024 di Vimercate d’Estate la rassegna di eventi estivi che terrà compagnia alla cittadinanza fino al prossimo settembre con spettacoli, teatro, musica e cinema. Il programma è stato presentato ufficialmente martedì 12 giugno dall’assessora Elena Lah: «Anche quest’anno la formula è la medesima dello scorso – ha spiegato in conferenza stampa-. Abbiamo lanciato un bando pubblico per coinvolgere le associazioni cittadine in una direzione artistica partecipata. La risposta è stata positiva e le associazioni oltre ad aver presentato un progetto proprio ne hanno potuto proporre anche uno di un partner professionale esterno». Il risultato è un programma, che debutterà il 19 giugno, composto da 18 serate a base di teatro e musica che si concluderà il 20 luglio per lasciare spazio poi a un mese di cinema all’aperto.

Vimercate d’estate e il coinvolgimento delle associazioni

«La caratteristica di cui sono più fiera è che anche quest’anno il Vimercate Festival offrirà una varietà di proposte – ha proseguito l’assessora -. Si va dai classici spettacoli teatrali alla stand up, passando da progetti di divulgazione culturale pop, poetry slam, concerti e gospel».

Le associazioni che hanno aderito ala rassegna proponendo uno spettacolo di propria produzione sono il Civico corpo musicale, Heart – Pulsazioni culturali, The Singers Choir, Hesperia Lasciateci le ali, Sbaraglio, Improvincia e la Swing time big band. Le proposte ospiti coinvolgeranno gruppi e compagnie lombarde e una proveniente da bologna. CI saranno poi anche spettacoli organizzati direttamente dal Comune.

Vimercate d’estate e il Longless Film Festival

Nell’ultimo fine settimana di giugno è in programma anche la tradizionale Notte di Sport a cura dell’Associazione MadeSport con il sostegno del Comune di Vimercate, mentre il 20 luglio Vimercate ospiterà nuovamente la serata finale del Longless film festival, dedicato a giovani registi e videomaker di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Dal 30 luglio all’1 settembre tornerà il tradizionale appuntamento con il cinema all’aperto: cinque proiezioni settimanali dedicate ai migliori film dell’ultima stagione cinematografica, con appuntamenti speciali e novità.

“L’edizione di quest’anno rappresenta la conferma di una forma rivelatasi vincente – le parole rilasciate in una nota dal sindaco Francesco Cereda – con un cartellone che abbraccia vari generi allestito con la partecipazione attiva e propositiva delle associazioni e dei professionisti che producono contenuti culturali nella nostra città. A tutti loro va il nostro sentito ringraziamento e l’augurio che anche questa edizione possa incontrare il gradimento che il pubblico ha già dimostrato per le rassegne passate”.