Vimercate: ConfCommercio rinnova il consiglio e le sfide per i negozi di vicinato

ConfCommercio di Vimercate rinnova il suo consiglio tra conferme e novità e guarda sempre in avanti.

I soci hanno eletto membri dell’organo in carica fino al 2028 Alessandro Barbone riconfermato presidente dell’associazione, Sara Bongiolatti, Emanuela Cafagna, Antonio Colombo, Pasquale De Sena, Giovanni Ferraro, Ettore Fillini,Vito Galliani, Simone La Rocca, Antonio Mandelli, Mario Nava, Alberto Quinteri Roncalli, Simona Rossi, Matteo Scibilia, Luigi Villa. “Sono contento della riconferma e sappiamo che la priorità – ha spiegato Barbone – resta quella della lotta alla desertificazione dei negozi di vicinato perché i commercianti fanno ancora fatica e la crisi non è certo passata”. Il vecchio e nuovo presidente conferma anche “l’importanza di collaborare in maniera stretta e proficua con le varie amministrazioni del territorio”.

Vimercate: ConfCommercio e la collaborazione con i Comuni

D’altronde nel Vimercatese non mancano i bandi per fare investimenti nelle diverse attività.Confcommercio Vimercate è una associazione territoriale di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza: ad essa fanno riferimento oltre 600 imprese associate, attive in 19 Comuni del Vimercatese. L’Associazione tratta tutte le materie che interessano i settori della piccola impresa fornendo qualificati servizi e dando supporto in ogni situazione che interessa le aziende. E’ presenza attiva a fianco di tutte le Amministrazioni comunali nelle materie di competenza.

“Innanzitutto facciamo gli auguri di buon lavoro al nuovo consiglio di ConfCommercio – ha aggiunto Vittoria Gaudio assessore al Commercio di Vimercate – lavoreremo in sinergia per intercettare bandi e ricordo che entro il 2024 si concluderanno gli interventi previsti con i finanziamenti di Regione Lombardia. Nel nostro bilancio abbiamo anche messo a disposizione 50mila euro per iniziative come le luminarie e la Notte Medievale. Non abbiamo fondi diretti per i negozianti o l’apertura di nuove attività, ma contribuiremo con la nostra parte se si apriranno nuovi bandi da intercettare”. ConfCommercio lunedì pomeriggio 24 giugno ha tenuto insieme ad Avps un corso di formazione sull’uso del defibrillatore con i propri soci nella sede di Largo Pontida. Il corso, della durata di 5 ore, è sostenuto da Ente Mutuo Regionale, l’ente di assistenza sanitaria integrativa (Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza) . L’idea è stata di Sara Bongiolatti.