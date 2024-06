Vimercate celebra il 2 giugno in musica

Tutto esaurito nel cortile di Villa Sottocasa a Vimercate per celebrare in musica la festa della Repubblica domenica pomeriggio 2 giugno. A fare gli onori di casa ci ha pensato il sindaco Francesco Cereda, durante il concerto del Civico Corpo Musicale di Vimercate aprendo naturalmente con l’inno di Mameli. Tutti gli elementi della banda sotto la sapiente direzione del maestro Umberto Valesini hanno interpretato anche Tancredi Overture, Nessun Dorma da Turandot, La Mort Du Roi, Pastorale De Provence, A Little Tango Music, Novena e l’inno europeo.

Vimercate celebra il 2 giugno e il concorso sulla Costituzione

Alla manifestazione hanno partecipato anche l’Anpi e il gruppo degli alpini.Al termine del concerto si è tenuta anche la premiazione del “Concorso sui valori della Costituzione” promosso dall’ufficio Pubblica Istruzione, dove a conferire i riconoscimenti ci ha pensato l’assessore all’Istruzione Riccardo Corti.