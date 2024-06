Vimercate: ancora un incendio al vecchio ospedale, questa volta sul tetto: vigili del fuoco sul posto

Dopo il rogo che ha interessato nei giorni scorsi uno dei locali, nuovo incendio con intervento dei vigili del fuoco nel vecchi ospedale di Vimercate, in via Cereda, nel tardo pomeriggio di venerdì 21 giugno.

Incendio ai motori sul tetto del vecchio ospedale: intervenuti i vigili del fuoco di Monza e Brianza

Squadre del Comando di Monza e Brianza sono intervenute per un incendio che, per cause in via di accertamento, ha coinvolto dei motori posizionati sul tetto del vecchio nosocomio. Prontamente le squadre hanno istinto le fiamme prima che si potessero propagare alla struttura.

Presenti un’autopompa da Vimercate e una seconda da Monza insieme a un’autoscala, un’autobotte e la vettura del funzionario di guardia dalla sede centrale di Monza oltre che il carro soccorso da Desio. Non risultano feriti.